Волковысское коммунальное хозяйство сообщает, что 18 августа с 8 до 20 будет отключено водоснабжение в Волковыске, д. Ятвезь, д. Пекари в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Козьи горы».
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18 августа в Волковыске отключат воду
14.08.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Волковысское коммунальное хозяйство сообщает, что 18 августа с 8 до 20 будет отключено водоснабжение в Волковыске, д. Ятвезь, д. Пекари в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Козьи горы».
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Волковысское коммунальное хозяйство сообщает, что 18 августа с 8 до 20 будет отключено водоснабжение в Волковыске, д. Ятвезь, д....
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