Волковысское коммунальное хозяйство сообщает, что 18 августа с 8 до 20 будет отключено водоснабжение в Волковыске, д. Ятвезь, д. Пекари в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Козьи горы».