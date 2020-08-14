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Из СИЗО в Жодино начали выпускать задержанных: на свободу вышли 119 человек

14.08.2020 10:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из Жодинского СИЗО тоже начали выпускать задержанных в эти протестные дни людей. К этому времени освободили, по данным волонтеров, 119 человек.

Из СИЗО в Жодино начали выпускать задержанных: на свободу вышли 119 человек
Фото: Станислав Журавлевич, TUT.BY
Из СИЗО в Жодино начали выпускать задержанных: на свободу вышли 119 человек
Из Жодинского СИЗО тоже начали выпускать задержанных в эти протестные дни людей. К этому времени освободили, по данным волонтеров, 119 человек.

Выпускать людей из Жодинского СИЗО начали примерно в 4 утра. Потом был небольшой перерыв. В 6.30 двери СИЗО стали открываться вновь.

По данным дежурящих тут волонтеров, на свободу вышли 119 человек. В основном все они из Минска.

Люди говорят, что в Жодино к ним относились «более-менее нормально». Зверства творились в автозаках и столичных РУВД. Там избивали, унижали, угрожали.

Пока люди выходят, в ворота СИЗО заезжает скорая помощь.

У СИЗО дежурят родственники задержанных, волонтеры, подъезжают водители, готовые развозить бывших узников и их родственников по домам.

Один из парней рассказывает, что у них в камере находился человек, у которого от побоев было синим лицо, предположительно сломан нос. Но добиться того, чтобы к нему вызвали врачей, они не смогли. По его словам, сегодня всех, скорее всего, не выпустят. Многих будут держать, чтобы люди не увидели следы зверских побоев.

Напомним, за время протестов после выборов было задержано больше 6700 человек, многие были избиты, более 250 оказались в больницах, два человека погибли.

Приехавший сегодня ночью к ЦИП на Окрестина в Минске замминистра внутренних дел Александр Барсуков заявил, что «издевательств не было». Он пообещал, что сегодня всех задержанных выпустят.
 
Теги: Минск
 
 
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Из Жодинского СИЗО тоже начали выпускать задержанных в эти протестные дни людей. К этому времени освободили, по данным волонтеров, 119 человек.
 
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