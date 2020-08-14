﻿ Фотофакт: белорусы Тбилиси просят президента Грузии не поздравлять Лукашенко с переизбранием. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт: белорусы Тбилиси просят президента Грузии не поздравлять Лукашенко с переизбранием

14.08.2020 10:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Несколько десятков проживающих в Тбилиси белорусских граждан в четверг провели акцию солидарности с участниками протестов в Беларуси.

Акция прошла на проспекте Руставели недалеко от здания грузинского парламента, в руках участники акции держали бело-красно-белые флаги, плакаты, а также фотографии пострадавших в ходе протестов в Белоруссии.



Как заявили организаторы акции журналистам, они просят президента Грузии Саломе Зурабишвили не поздравлять Александра Лукашенко с победой на президентских выборах и "выразить поддержку белорусскому народу".

Акция прошла без происшествий, завершившись мирным шествием в сторону площади Свободы, пишет interfax.by
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько десятков проживающих в Тбилиси белорусских граждан в четверг провели акцию солидарности с участниками протестов в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
В BMW официально подтвердили выход «заряженного» универсала M3 Touring
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
14.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика