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Фотофакт: белорусы Тбилиси просят президента Грузии не поздравлять Лукашенко с переизбранием
Источник материала: Партизан
Несколько десятков проживающих в Тбилиси белорусских граждан в четверг провели акцию солидарности с участниками протестов в Беларуси.
Акция прошла на проспекте Руставели недалеко от здания грузинского парламента, в руках участники акции держали бело-красно-белые флаги, плакаты, а также фотографии пострадавших в ходе протестов в Белоруссии.
Как заявили организаторы акции журналистам, они просят президента Грузии Саломе Зурабишвили не поздравлять Александра Лукашенко с победой на президентских выборах и "выразить поддержку белорусскому народу".
Акция прошла без происшествий, завершившись мирным шествием в сторону площади Свободы, пишет
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Несколько десятков проживающих в Тбилиси белорусских граждан в четверг провели акцию солидарности с участниками протестов в Беларуси.
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