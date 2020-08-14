ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БКК призвала остановить насилие, вечером на митинг выходят шахтеры Солигорска

14.08.2020 11:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Поддержать кампанию против насилия в Беларуси решил коллектив ОАО «Белорусская калийная компания», крупнейшего мирового экспортера хлоркалия. Об этом компания сообщила у себя на сайте.

— Мы не можем оставаться безучастными к тому, что сейчас происходит. Люди не должны страдать! Жестокость никогда не бывает оправдана! Мы призываем немедленно остановить насилие со стороны силовых структур. Мы просим мирных протестующих оставаться мирными и не допускать провокаций. Мы искренне любим свою страну, хотим работать на благо родной независимой Беларуси, где люди будут чувствовать себя в безопасности.

Напомним, сегодня, как и вчера, работники предприятий по всей стране выходят на акции солидарности. По нашей информации в 17.00 в Солигорске, где расположен "Беларуськалий", намечен митинг. Уже вчера солигорчане вынудили придти на митинг мэра и прокурора.  
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поддержать кампанию против насилия в Беларуси решил коллектив ОАО «Белорусская калийная компания», крупнейшего мирового экспортера хлоркалия. Об этом компания...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зерновые в Беларуси убраны почти с 80% площадей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
14.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика