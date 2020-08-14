БКК призвала остановить насилие, вечером на митинг выходят шахтеры Солигорска

— Мы не можем оставаться безучастными к тому, что сейчас происходит. Люди не должны страдать! Жестокость никогда не бывает оправдана! Мы призываем немедленно остановить насилие со стороны силовых структур. Мы просим мирных протестующих оставаться мирными и не допускать провокаций. Мы искренне любим свою страну, хотим работать на благо родной независимой Беларуси, где люди будут чувствовать себя в безопасности.





Напомним, сегодня, как и вчера, работники предприятий по всей стране выходят на акции солидарности. По нашей информации в 17.00 в Солигорске, где расположен "Беларуськалий", намечен митинг. Уже вчера солигорчане вынудили придти на митинг мэра и прокурора.



