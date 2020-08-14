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Иван Ургант поддержал белорусов

14.08.2020 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!» — написал популярный российский шоумен и ведущий в инстаграме восьми миллионам своих подписчиков. Иван Ургант проиллюстрировал пост бело-красно-белым флагом.
 
 
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«Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!» — написал популярный российский шоумен и ведущий в инстаграме восьми миллионам своих подписчиков. Иван Ургант...
 
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