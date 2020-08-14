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Иван Ургант поддержал белорусов
Источник материала: Партизан
«Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!» — написал популярный российский шоумен и ведущий в инстаграме восьми миллионам своих подписчиков. Иван Ургант проиллюстрировал пост бело-красно-белым флагом.
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«Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!» — написал популярный российский шоумен и ведущий в инстаграме восьми миллионам своих подписчиков. Иван Ургант...
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