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Председатель Совета республики обратилась к белорусам
14.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Председатель Совета республики Наталья Кочанова обратилась к белорусам. Она подчеркнула, что президент принял во внимание позицию трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, передает телеканал «МИР 24».
«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни. Сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательство неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям», – сказала Кочанова.
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По словам Натальи Кочановой, президент принял во внимание позицию трудовых коллективов.
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