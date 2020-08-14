Председатель Совета республики обратилась к белорусам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель Совета республики Наталья Кочанова обратилась к белорусам. Она подчеркнула, что президент принял во внимание позицию трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, передает телеканал «МИР 24».

«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни. Сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательство неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям», – сказала Кочанова.



В Минске эта ночь прошла без столкновений.