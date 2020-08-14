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Зеленский не приедет в Беларусь до стабилизации обстановки – МИД Украины

14.08.2020 12:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский не приедет с визитом в Беларусь до стабилизации ситуации в стране, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



Ранее белорусский президент Александр Лукашенко пригласил украинского коллегу в Гродно, где в октябре должен пройти Третий форум регионов Беларуси и Украины.

"Я думаю, что пока ситуация в Беларуси не стабилизируется, было бы опрометчиво объявлять какие-то визиты, инициативы. Сейчас главная задача – с минимальными потерями стабилизировать ситуацию в Беларуси и наладить диалог между белорусской властью и белорусским обществом", - заявил Кулеба в пятницу в эфире "Украинского радио", отвечая на вопрос, снят ли с повестки дня вопрос визита Зеленского в Беларусь.
 
Теги: Гродно
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский не приедет с визитом в Беларусь до стабилизации ситуации в стране, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
 
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