Прямую телефонную линию проведет 15 августа заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Маслов

Источник материала: Маяк Преднепровья

Прямую телефонную линию проведет 15 августа заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Николаевич Маслов. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края.

Курируемые направления: строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищная политика, жилищное и коммунальное хозяйство, чрезвычайные ситуации, связь, транспорт и коммуникации, сбор, переработка лома и отходов черных и цветных металлов.

Одновременно в субботу с 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии пройдут во всех горрайисполкомах Могилевской области. Вопросы можно будет задать по телефонам:

Могилевский горисполком – (0222) 42-21-02 (Потемкин Александр Георгиевич – первый заместитель председателя горисполкома);

Администрация Ленинского района г.Могилева – (0222) 72-31-38 (ПоддубныйАлександр Николаевич – управляющий делами администрации);

Администрация Октябрьского района г.Могилева – (0222) 42-30-42 (Мысливец Станислав Сергеевич – первый заместитель главы администрации);

Могилевский райисполком – (0222) 42-39-28 (Шулейко Андрей Ромуальдович – заместитель председателя райисполкома);

Бобруйскийгорисполком – (0225) 68-00-18 (Жук Ольга Николаевна – заместитель председателя горисполкома);

Администрация Ленинского района г.Бобруйска (0225) 76-52-33 (Гриневецкая Светлана Витальевна – управляющий делами администрации);

Администрация Первомайского района г.Бобруйска (0225) 77-75-17 (Лоцкий Сергей Васильевич – первый заместитель главы администрации).

Районы и города области Номер телефона Белыничский (02232) 79-207 Бобруйский (0225) 74-52-11 Быховский (02231) 79-648 Глусский (02230) 78-978 Горецкий (02233)76-426 Дрибинский (02248) 78-981 Кировский (02237) 79-162 Климовичский (02244) 78-013 Кличевский (02236) 78-952 Костюковичский (02245) 78-134 Краснопольский (02238) 79-955 Кричевский (02241) 20-780 Круглянский (02234) 79-584 Могилевский 42-39-28 Мстиславский (02240) 59-009 Осиповичский (02235) 50-335 Славгородский (02246) 796-25 Хотимский (02247) 79-298 Чаусский (02242) 789-87 Чериковский (02243) 793-78 Шкловский (02239) 41-331