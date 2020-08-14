ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прямую телефонную линию проведет 15 августа заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Маслов

14.08.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

Прямую телефонную линию проведет 15 августа заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей МасловПрямую телефонную линию проведет 15 августа заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Николаевич Маслов. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края.

Курируемые направления: строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищная политика, жилищное и коммунальное  хозяйство, чрезвычайные ситуации, связь, транспорт и коммуникации, сбор, переработка лома и отходов черных и цветных металлов.

Одновременно в субботу с 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии пройдут во всех горрайисполкомах Могилевской области. Вопросы можно будет задать по телефонам:

Могилевский горисполком – (0222) 42-21-02 (Потемкин Александр Георгиевич – первый заместитель председателя горисполкома);

Администрация Ленинского района г.Могилева – (0222) 72-31-38 (ПоддубныйАлександр Николаевич – управляющий делами  администрации);

Администрация Октябрьского  района г.Могилева – (0222) 42-30-42 (Мысливец Станислав Сергеевич – первый заместитель главы администрации);

Могилевский  райисполком – (0222) 42-39-28 (Шулейко Андрей Ромуальдович – заместитель председателя  райисполкома);

Бобруйскийгорисполком – (0225) 68-00-18 (Жук Ольга Николаевна – заместитель председателя горисполкома);

Администрация  Ленинского района г.Бобруйска (0225) 76-52-33 (Гриневецкая Светлана Витальевна – управляющий делами администрации);

Администрация Первомайского района г.Бобруйска (0225) 77-75-17 (Лоцкий Сергей Васильевич – первый заместитель главы администрации).

Районы и города области

Номер

телефона

Белыничский

(02232) 79-207               

Бобруйский

(0225) 74-52-11

Быховский

(02231) 79-648

Глусский

(02230) 78-978

Горецкий

(02233)76-426

Дрибинский

(02248) 78-981

Кировский

(02237) 79-162

Климовичский

(02244) 78-013

Кличевский

(02236) 78-952

Костюковичский

(02245) 78-134

Краснопольский

(02238) 79-955

Кричевский

(02241) 20-780

Круглянский

(02234) 79-584

Могилевский

42-39-28

Мстиславский

(02240) 59-009

Осиповичский

(02235) 50-335

Славгородский

(02246) 796-25

Хотимский

(02247) 79-298

Чаусский

(02242) 789-87

Чериковский

(02243) 793-78

Шкловский

(02239) 41-331

mogilev-region.gov.by

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прямую телефонную линию проведет 15 августа заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Николаевич Маслов. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222)
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси названы победители Национальной литературной премии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
14.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика