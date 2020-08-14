Прямую телефонную линию проведет 15 августа заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Маслов

Прямую телефонную линию проведет 15 августа заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Николаевич Маслов. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края.
Курируемые направления: строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищная политика, жилищное и коммунальное хозяйство, чрезвычайные ситуации, связь, транспорт и коммуникации, сбор, переработка лома и отходов черных и цветных металлов.
Одновременно в субботу с 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии пройдут во всех горрайисполкомах Могилевской области. Вопросы можно будет задать по телефонам:
Могилевский горисполком – (0222) 42-21-02 (Потемкин Александр Георгиевич – первый заместитель председателя горисполкома);
Администрация Ленинского района г.Могилева – (0222) 72-31-38 (ПоддубныйАлександр Николаевич – управляющий делами администрации);
Администрация Октябрьского района г.Могилева – (0222) 42-30-42 (Мысливец Станислав Сергеевич – первый заместитель главы администрации);
Могилевский
Бобруйскийгорисполком – (0225) 68-00-18 (Жук Ольга Николаевна – заместитель председателя горисполкома);
Администрация Ленинского района г.Бобруйска (0225) 76-52-33 (Гриневецкая Светлана Витальевна – управляющий делами администрации);
Администрация Первомайского района г.Бобруйска (0225) 77-75-17 (Лоцкий Сергей Васильевич – первый заместитель главы администрации).
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Районы и города области
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Номер
телефона
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Белыничский
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(02232) 79-207
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Бобруйский
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(0225) 74-52-11
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Быховский
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(02231) 79-648
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Глусский
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(02230) 78-978
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Горецкий
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(02233)76-426
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Дрибинский
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(02248) 78-981
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Кировский
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(02237) 79-162
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Климовичский
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(02244) 78-013
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Кличевский
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(02236) 78-952
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Костюковичский
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(02245) 78-134
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Краснопольский
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(02238) 79-955
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Кричевский
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(02241) 20-780
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Круглянский
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(02234) 79-584
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Могилевский
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42-39-28
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Мстиславский
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(02240) 59-009
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Осиповичский
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(02235) 50-335
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Славгородский
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(02246) 796-25
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Хотимский
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(02247) 79-298
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Чаусский
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(02242) 789-87
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Чериковский
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(02243) 793-78
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Шкловский
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(02239) 41-331