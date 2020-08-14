ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Акция протеста в Портленде завершилась столкновениями с полицейскими. Несколько из них ранены

14.08.2020 13:12 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. Столкновениями с полицией завершилась очередная акция протеста в американском Портленде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция протеста в Портленде завершилась столкновениями с полицейскими. Несколько из них ранены

Сотни митингующих собрались в центре города у здания федерального суда, начали взрывать петарды и совершать поджоги. Некоторые бросали в правоохранителей камни, бутылки и краску. Чтобы разогнать дебоширов, стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ. Несколько полицейских получили ранения.

Акция протеста в Портленде завершилась столкновениями с полицейскими. Несколько из них ранены

Протесты в Портленде не утихают с мая. Митингующие выходят на улицы чуть ли не каждую ночь. Ситуация начала постепенно улучшаться только после того, как город покинули сотрудники федеральных ведомств, направленные для наведения порядка.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Столкновениями с полицией завершилась очередная акция протеста в американском Портленде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прямую телефонную линию проведет 15 августа заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Маслов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
14.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика