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В Беларуси названы победители Национальной литературной премии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стали известны имена победителей Национальной литературной премии. В 7 номинациях принимали участие 60 работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В состав жюри вошли литературоведы, критики, руководители издательств.
Больше всего произведений в категориях прозы, детской литературы и публицистики. Лучшим сборником поэзии признана книга «Остаюсь навсегда» Валерия Гришковца, прозы – сборник «Хвалі» Владимира Степана.
В номинации «Публицистика» победу одержал краевед Игорь Прокопович. Также отметили детскую писательницу Екатерину Ходасевич-Лисовую, критика Ивана Саверченко и молодого автора Ольгу Никитенко.
Наум Гальперович, член жюри Национальной литературной премии:
Победителей наградят в рамках Дня белорусской письменности. Он пройдет 6 сентября в Белыничах.
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Новости Беларуси. Стали известны имена победителей Национальной литературной премии. В 7 номинациях принимали участие 60 работ, сообщили в программе Новости «24...
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