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Борис Акунин о зверствах белорусских силовиков: Такие же во время оккупации шли служить полицаями

14.08.2020 13:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный российский писатель признается, что ему невыносимо наблюдать за тем, как европейскую страну Беларусь превращают в Гаити времен «Папы-Дока».

"И главное отвращение вызывает даже не Батька-Док, у которого нет выбора, а его тонтон-макуты, у которых выбор есть: оставаться людьми или превращаться в скотов, – написал Борис Акунин.

И они делают этот выбор всякий раз, когда колотят, пинают, волокут, давят, пытают, глумятся над людьми – а ведь всем, в том числе тонтон-макутам, совершенно ясно, на чьей стороне тут правда.

Почему? Из-за чего? Неужели только из-за зарплаты? Это тот же разряд людей, которые во время оккупации шли служить полицаями за рейхсмарки и паек".
 
 
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Известный российский писатель признается, что ему невыносимо наблюдать за тем, как европейскую страну Беларусь превращают в Гаити времен «Папы-Дока».
 
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