Борис Акунин о зверствах белорусских силовиков: Такие же во время оккупации шли служить полицаями

"И главное отвращение вызывает даже не Батька-Док, у которого нет выбора, а его тонтон-макуты, у которых выбор есть: оставаться людьми или превращаться в скотов, – написал Борис Акунин.





И они делают этот выбор всякий раз, когда колотят, пинают, волокут, давят, пытают, глумятся над людьми – а ведь всем, в том числе тонтон-макутам, совершенно ясно, на чьей стороне тут правда.





Почему? Из-за чего? Неужели только из-за зарплаты? Это тот же разряд людей, которые во время оккупации шли служить полицаями за рейхсмарки и паек".



