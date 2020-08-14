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Латвия может отказаться проводить совместно с Беларусью чемпионат мира по хоккею

14.08.2020 12:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Международная хоккейная федерация (IIHF) пообещала следить за происходящими событиями в Беларуси и не исключает, что чемпионат мира по хоккею, который в 2021 году должен совместно пройти в Беларуси и Латвии, будет перенесен в другие страны.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в эфире телеканала LTV7, пишет Delfi.

«Сейчас я не вижу, как мы, как страна, можем устроить чемпионат вместе с Беларусью», – заявил Кариньш. Он сказал, что поручил Министерство образования и науки, которое также отвечает за спорт, связаться с Международной хоккейной федерацией, чтобы решить вопрос и понять, как правильно поступить.

Чемпионат мира по хоккею 2021 должен пройти в Минске и Риге.

 
Теги: Минск
 
 
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Международная хоккейная федерация (IIHF) пообещала следить за происходящими событиями в Беларуси и не исключает, что чемпионат мира по хоккею, который в 2021 году...
 
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