Латвия может отказаться проводить совместно с Беларусью чемпионат мира по хоккею

Источник материала: Ежедневник

Международная хоккейная федерация (IIHF) пообещала следить за происходящими событиями в Беларуси и не исключает, что чемпионат мира по хоккею, который в 2021 году должен совместно пройти в Беларуси и Латвии, будет перенесен в другие страны.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в эфире телеканала LTV7, пишет Delfi.

«Сейчас я не вижу, как мы, как страна, можем устроить чемпионат вместе с Беларусью», – заявил Кариньш. Он сказал, что поручил Министерство образования и науки, которое также отвечает за спорт, связаться с Международной хоккейной федерацией, чтобы решить вопрос и понять, как правильно поступить.

Чемпионат мира по хоккею 2021 должен пройти в Минске и Риге.