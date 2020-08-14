Сотрудники ПВТ вышли на мирную акцию солидарности с цветами в руках

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 14 августа, сотрудники ПВТ около 13.00 собрались на площадке у Парка высоких технологий по адресу ул. Академика Купревича 1/1. Они присоединились к мирной акции солидарности с теми, кто в эти дни страдает от насилия.



Возле ПВТ

Напомним, что вчера, 13 августа, акции солидарности в разных городах Беларуси начались с самого утра — девушки с цветами выстраивались в цепи солидарности, позже к ним присоединились врачи, строители, рабочие.

Сегодня утром, в 10 часов, айтишники из ПВТ уже выходили на МКАД в Минске — в руках у них были белые цветы и у некоторых — воздушные шарики. Они продолжают там стоять и на момент публикации заметки.

Спустя несколько часов, около 13.00, сотрудники ПВТ начали собираться вновь. Вот как это выглядело:











