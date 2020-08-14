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Сотрудники ПВТ вышли на мирную акцию солидарности с цветами в руках
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 14 августа, сотрудники ПВТ около 13.00 собрались на площадке у Парка высоких технологий по адресу ул. Академика Купревича 1/1. Они присоединились к мирной акции солидарности с теми, кто в эти дни страдает от насилия.
Напомним, что вчера, 13 августа, акции солидарности в разных городах Беларуси начались с самого утра — девушки с цветами
Сегодня утром, в 10 часов, айтишники из ПВТ уже
Спустя несколько часов, около 13.00, сотрудники ПВТ начали собираться вновь. Вот как это выглядело:
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Ранее они уже выходили на кольцевую в Минске на похожую акцию.
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