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В Китае на железную дорогу обрушился оползень
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Масштабный оползень нарушил работу железной дороги в китайской провинции Юньнань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Смесь из песка и грязи накрыла одну из станций и затопила поезда. Всех 48 сотрудников и их семьи эвакуировали. Участок дороги в районе происшествия перекрыт. В ликвидации последствий ЧП задействованы несколько бригад.
Проливные дожди не прекращаются в южной и центральной частях страны с начала лета. Из-за масштабных наводнений и оползней тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома. В списке жертв более 200 человек. Повреждены или уничтожены свыше 50 тысяч зданий. Экономический ущерб в результате разгула непогоды исчисляется миллиардами долларов.
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Новости Китая. Масштабный оползень нарушил работу железной дороги в китайской провинции Юньнань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Смесь из песка и...
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