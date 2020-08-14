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«Горячая линия» открывается в МВД: можно узнать, где находятся задержанные за участие в несанкционированных мероприятиях
Источник материала: ОНТ
В МВД Беларуси в 14:00 открывается «горячая линия», по телефонам которой можно узнать о местонахождении тех граждан, кого задержали за участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Беларуси,
Также можно оставить телефон для связи, если человека нет в списках. По телефонам в УВД, которые указаны ниже, можно узнать информацию по областным центрам:
Информация – по г. Минску: (017) 218-73-92; (017) 218-73-40; (017) 239-43-84
– по Брестской области: (0162) 20-55-87
– по Витебской области: (0212) 24-03-29
– по Гомельской области: (0232) 96-74-47
– по Гродненской области: (0152) 79-70-22, 102
– по Минской области: (01795) 5-24-32, 102
– по Могилевской области: 102
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«Горячая линия» открывается в МВД: можно узнать, где находятся задержанные за участие в несанкционированных мероприятиях
В МВД Беларуси в 14:00 открывается «горячая линия», по телефонам которой можно узнать о местонахождении тех граждан, кого задержали за участие в несанкционированных...
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