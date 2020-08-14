«Горячая линия» открывается в МВД: можно узнать, где находятся задержанные за участие в несанкционированных мероприятиях

Источник материала: ОНТ

В МВД Беларуси в 14:00 открывается «горячая линия», по телефонам которой можно узнать о местонахождении тех граждан, кого задержали за участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Беларуси, сообщается в Telegram-канале МВД.

Также можно оставить телефон для связи, если человека нет в списках. По телефонам в УВД, которые указаны ниже, можно узнать информацию по областным центрам:

Информация – по г. Минску: (017) 218-73-92; (017) 218-73-40; (017) 239-43-84

– по Брестской области: (0162) 20-55-87

– по Витебской области: (0212) 24-03-29

– по Гомельской области: (0232) 96-74-47

– по Гродненской области: (0152) 79-70-22, 102

– по Минской области: (01795) 5-24-32, 102

– по Могилевской области: 102

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram