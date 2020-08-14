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«Горячая линия» открывается в МВД: можно узнать, где находятся задержанные за участие в несанкционированных мероприятиях

14.08.2020 13:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Горячая линия» открывается в МВД: можно узнать, где находятся задержанные за участие в несанкционированных мероприятиях

В МВД Беларуси в 14:00 открывается «горячая линия», по телефонам которой можно узнать о местонахождении тех граждан, кого задержали за участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Беларуси, сообщается в Telegram-канале МВД. 

Также можно оставить телефон для связи, если человека нет в списках. По телефонам в УВД, которые указаны ниже, можно узнать информацию по областным центрам:

Информация – по г. Минску (017) 218-73-92; (017) 218-73-40; (017) 239-43-84

– по Брестской области: (0162) 20-55-87

 – по Витебской области:  (0212) 24-03-29

– по Гомельской области: (0232) 96-74-47

– по Гродненской области: (0152) 79-70-22, 102

– по Минской области: (01795) 5-24-32, 102

–  по Могилевской области: 102

 

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Теги: Минск
 
 
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В МВД Беларуси в 14:00 открывается «горячая линия», по телефонам которой можно узнать о местонахождении тех граждан, кого задержали за участие в несанкционированных...
 
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