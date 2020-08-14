Источник материала: ОНТ

На сайте Минстройархитектуры сообщается, что белорусские строители выступают за цивилизованный диалог.

В ведомстве отметили, что строители выступают за цивилизованный диалог, осуждая любые действия по дестабилизации обстановки в стране.

Многотысячные коллективы строительных организаций продолжают работать и вносить свой вклад в развитие страны.

Фото: БЕЛТА

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