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Белорусские строители выступают за цивилизованный диалог

14.08.2020 13:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские строители выступают за цивилизованный диалог

На сайте Минстройархитектуры сообщается, что белорусские строители выступают за цивилизованный диалог.

В ведомстве отметили, что строители выступают за цивилизованный диалог, осуждая любые действия по дестабилизации обстановки в стране. 

Многотысячные коллективы строительных организаций продолжают работать и вносить свой вклад в развитие страны.

Фото: БЕЛТА

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На сайте Минстройархитектуры сообщается, что белорусские строители выступают за цивилизованный диалог. В ведомстве отметили, что строители выступают за...
 
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