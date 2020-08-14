|
Белорусские строители выступают за цивилизованный диалог
Источник материала: ОНТ
На
В ведомстве отметили, что строители выступают за цивилизованный диалог, осуждая любые действия по дестабилизации обстановки в стране.
Многотысячные коллективы строительных организаций продолжают работать и вносить свой вклад в развитие страны.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте Минстройархитектуры сообщается, что белорусские строители выступают за цивилизованный диалог. В ведомстве отметили, что строители выступают за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)