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Видеофакт: музыканты в Минске вышли на мирные акции протеста

14.08.2020 13:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Столичные музыканты вышли на мирную акцию протеста. Они выстроились в цепь солидарности возле здания филармонии в 9 утра. Атрибуты мирного протеста – транспаранты, цветы и музыкальные инструменты. На плакатах призывы остановить насилие и вернуть голоса.

Участники акции исполнили "Купалинку", "Тры чарапахi" группы N.R.M.и "Перемен" Виктора Цоя. Поддерживали мирных демонстрантов прохожие и автомобилисты.

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Участники цепи солидарности исполнили "Купалинку", "Тры чарапахi" группы N.R.M. и "Перемен" Виктора Цоя. Смотрите на нашем видео, как это было.
 
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