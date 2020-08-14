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Видеофакт: музыканты в Минске вышли на мирные акции протеста
14.08.2020 13:32 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Столичные музыканты вышли на мирную акцию протеста. Они выстроились в цепь солидарности возле здания филармонии в 9 утра. Атрибуты мирного протеста – транспаранты, цветы и музыкальные инструменты. На плакатах призывы остановить насилие и вернуть голоса.
Участники акции исполнили "Купалинку", "Тры чарапахi" группы N.R.M.и "Перемен" Виктора Цоя. Поддерживали мирных демонстрантов прохожие и автомобилисты.
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Участники цепи солидарности исполнили "Купалинку", "Тры чарапахi" группы N.R.M. и "Перемен" Виктора Цоя. Смотрите на нашем видео, как это было.
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