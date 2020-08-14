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Цинизм дня: МВД огранизовало "горячую линию" для родных задержанных. Всех отпустить!

14.08.2020 13:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МВД заявляет об открытии "горячей линии", через которую мржно будет узнать о местонахождении жестоко задержанных белорусов, которые протестовали против фальсификации результатов выборов.



"В 14.00 в МВД Беларуси открывается горячая линия, по телефонам которой можно узнать о местонахождении граждан, задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях по стране. Можно оставить контактную информацию для обратной связи в случае, если гражданина нет в списках", - цинично заявляет в  Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По этим телефонам, возможно, вам смогут рассказать, где именно находится ваш близкий человек, пропавший после прошедших в стране так называемых выборов:

по Минску - (017) 218-73-92, 218-73-40, 239-43-84;

по Брестской области - (0162) 20-55-87;

по Витебской области - (0212) 24-03-29;

по Гомельской области - (0232) 96-74-47;

по Гродненской области - (0152) 79-72-20, 102;

по Минской области - (01795) 5-24-32, 102;

по Могилевской области: 102.

Но вряд ли вам расскажут, как там над ним извевались и в каком он состоянии.

Накануне власти заявили, что выпустят тысячу "случайно" задержанных. 

Но как они смели задерживать людей только за то, что те вышли потребовать честных выборов и честного подсчета голосов.

А в рузельтате сорвавшиеся с цепи головорезы, которые живут за наши деньги и должны нас защищать, стали за это жечь нас гранатами, травить газом, стрелять резиновыми пулями и нещадно избивать - и при задержании, и в автозаках, и в РУВД, и потом в тюрьмах, откуда многих выносили на носилках и увозили в скорых!
 
Теги: Минск
 
 
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МВД заявляет об открытии "горячей линии", через которую мржно будет узнать о местонахождении жестоко задержанных белорусов, которые протестовали против...
 
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