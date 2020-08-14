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Травматолог объясняет, как определить и не пропустить сотрясение мозга
Источник материала: Tut.by
Медработники, которые дежурили во время акций протеста,
— Сотрясение головного мозга может возникнуть при падении, ударе по голове в область волосистой части, челюсти, уха или шеи. Опасность такой травмы в том, что ее симптомы могут появиться как через несколько часов, так и через 1−3 суток. Сотрясение может осложняться отеком мозга, внутричерепными гематомами, которые могут привести к печальным последствиям — вплоть до летального исхода.
Вот какие проявления могут быть у такой травмы:
Врач объясняет, что сотрясение головного мозга — это диагноз, который, как правило, основывается на осмотре несколькими специалистами (травматологом, неврологом, офтальмологом, нейрохирургом) с использованием специальных методов диагностики — рентгенографии, компьютерной томографии и т.д.
— Если после удара или падения у человека есть локальные повреждения — кровоподтеки, раны, так называемый симптом очков (кровоподтеки в области глаз и переносицы), головные боли, заторможенность, нарушена координация, то не нужно ждать, что само пройдет. Нужно срочно обращаться к врачу, иногда счет идет даже не на часы, а на минуты. Даже если у человека нет повреждений кожных покровов, он знает, что ударился, у него болит голова (или присутствует один из вышеперечисленных симптомов), то «поспи и все пройдет» — недопустимое лечение: человек может просто не проснуться. Также нельзя ему давать алкоголь, обезболивающие препараты.
Как оказать первую помощь при травме головы:
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