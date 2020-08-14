Травматолог объясняет, как определить и не пропустить сотрясение мозга

Источник материала: Tut.by

Медработники, которые дежурили во время акций протеста, рассказали HEALTH.TUT.BY, что у пострадавших часто встречали черепно-мозговые травмы разной тяжести. Сотрясение мозга считается одной из легких форм такой травмы, которую нельзя пропустить или не долечить. Травматолог-ортопед высшей категории Иван Разуванов рассказал, какие симптомы после травмы головы не стоит игнорировать.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

— Сотрясение головного мозга может возникнуть при падении, ударе по голове в область волосистой части, челюсти, уха или шеи. Опасность такой травмы в том, что ее симптомы могут появиться как через несколько часов, так и через 1−3 суток. Сотрясение может осложняться отеком мозга, внутричерепными гематомами, которые могут привести к печальным последствиям — вплоть до летального исхода.

Вот какие проявления могут быть у такой травмы:

кратковременная потеря сознания;

тошнота, рвота;

головная боль;

нарушение нормальной психики человека (появляется заторможенность, оцепенение, спутанность сознания, нарушение координации — человек может шататься, как пьяный);

нарушение зрения (двоение в глазах, мелькание звездочек);

шум в ушах;

общая слабость;

нарушение ритма сердца;

сонливость;

амнезия (потеря памяти на саму травму и события, предшествующие ей);

бред, галлюцинации;

могут быть ссадины, раны, кровоподтеки на голове.

Врач объясняет, что сотрясение головного мозга — это диагноз, который, как правило, основывается на осмотре несколькими специалистами (травматологом, неврологом, офтальмологом, нейрохирургом) с использованием специальных методов диагностики — рентгенографии, компьютерной томографии и т.д.

— Если после удара или падения у человека есть локальные повреждения — кровоподтеки, раны, так называемый симптом очков (кровоподтеки в области глаз и переносицы), головные боли, заторможенность, нарушена координация, то не нужно ждать, что само пройдет. Нужно срочно обращаться к врачу, иногда счет идет даже не на часы, а на минуты. Даже если у человека нет повреждений кожных покровов, он знает, что ударился, у него болит голова (или присутствует один из вышеперечисленных симптомов), то «поспи и все пройдет» — недопустимое лечение: человек может просто не проснуться. Также нельзя ему давать алкоголь, обезболивающие препараты.

Как оказать первую помощь при травме головы:

Человека надо максимально успокоить и не давать ему выполнять никакой физической нагрузки. К поврежденному месту по возможности нужно приложить холод. Если есть повреждения целостности кожи на голове — надо остановить кровотечение, наложить повязку. Человека с нарушениями сознания (даже частичными) нельзя оставлять одного, ни в коем случае он не должен лежать на спине — только на боку с подогнутыми коленками. Срочно обратиться за медицинской помощью. Не давать человеку спать, постоянно с ним разговаривать.