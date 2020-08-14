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Травматолог объясняет, как определить и не пропустить сотрясение мозга

14.08.2020 13:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Медработники, которые дежурили во время акций протеста, рассказали HEALTH.TUT.BY, что у пострадавших часто встречали черепно-мозговые травмы разной тяжести. Сотрясение мозга считается одной из легких форм такой травмы, которую нельзя пропустить или не долечить. Травматолог-ортопед высшей категории Иван Разуванов рассказал, какие симптомы после травмы головы не стоит игнорировать.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

— Сотрясение головного мозга может возникнуть при падении, ударе по голове в область волосистой части, челюсти, уха или шеи. Опасность такой травмы в том, что ее симптомы могут появиться как через несколько часов, так и через 1−3 суток. Сотрясение может осложняться отеком мозга, внутричерепными гематомами, которые могут привести к печальным последствиям — вплоть до летального исхода.

Вот какие проявления могут быть у такой травмы:

  • кратковременная потеря сознания;
  • тошнота, рвота;
  • головная боль;
  • нарушение нормальной психики человека (появляется заторможенность, оцепенение, спутанность сознания, нарушение координации — человек может шататься, как пьяный);
  • нарушение зрения (двоение в глазах, мелькание звездочек);
  • шум в ушах;
  • общая слабость;
  • нарушение ритма сердца;
  • сонливость;
  • амнезия (потеря памяти на саму травму и события, предшествующие ей);
  • бред, галлюцинации;
  • могут быть ссадины, раны, кровоподтеки на голове.

Врач объясняет, что сотрясение головного мозга — это диагноз, который, как правило, основывается на осмотре несколькими специалистами (травматологом, неврологом, офтальмологом, нейрохирургом) с использованием специальных методов диагностики — рентгенографии, компьютерной томографии и т.д.

— Если после удара или падения у человека есть локальные повреждения — кровоподтеки, раны, так называемый симптом очков (кровоподтеки в области глаз и переносицы), головные боли, заторможенность, нарушена координация, то не нужно ждать, что само пройдет. Нужно срочно обращаться к врачу, иногда счет идет даже не на часы, а на минуты. Даже если у человека нет повреждений кожных покровов, он знает, что ударился, у него болит голова (или присутствует один из вышеперечисленных симптомов), то «поспи и все пройдет» — недопустимое лечение: человек может просто не проснуться. Также нельзя ему давать алкоголь, обезболивающие препараты.

Как оказать первую помощь при травме головы:

  1. Человека надо максимально успокоить и не давать ему выполнять никакой физической нагрузки. К поврежденному месту по возможности нужно приложить холод.
  2. Если есть повреждения целостности кожи на голове — надо остановить кровотечение, наложить повязку.
  3. Человека с нарушениями сознания (даже частичными) нельзя оставлять одного, ни в коем случае он не должен лежать на спине — только на боку с подогнутыми коленками.
  4. Срочно обратиться за медицинской помощью. Не давать человеку спать, постоянно с ним разговаривать.

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Медработники, которые дежурили во время акций протеста, рассказали HEALTH.TUT.BY, что у пострадавших они часто встречали черепно-мозговые травмы разной тяжести....
 
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