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В Пакистане отмечают День Независимости. Александр Лукашенко направил поздравления

14.08.2020 13:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Пакистана. В Пакистане отмечают День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 73 года назад страна обрела суверенитет.

В Пакистане отмечают День Независимости. Александр Лукашенко направил поздравления

Обычно основные торжества по случаю этого праздника проходят в столице республики Исламабаде. В списке главных мероприятий церемония поднятия государственного флага. Также в этот день отдается дань уважения национальным героям страны, а вечером небо украшает красочный салют.

В Пакистане отмечают День Независимости. Александр Лукашенко направил поздравления

Поздравления с национальным праздником президенту Пакистана направил белорусский лидер Александр Лукашенко.

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Новости Пакистана. В Пакистане отмечают День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 73 года назад страна обрела суверенитет. Обычно...
 
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