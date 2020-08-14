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В Пакистане отмечают День Независимости. Александр Лукашенко направил поздравления
Источник материала: СТВ
Новости Пакистана. В Пакистане отмечают День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 73 года назад страна обрела суверенитет.
Обычно основные торжества по случаю этого праздника проходят в столице республики – Исламабаде. В списке главных мероприятий церемония поднятия государственного флага. Также в этот день отдается дань уважения национальным героям страны, а вечером небо украшает красочный салют.
Поздравления с национальным праздником президенту Пакистана направил белорусский лидер Александр Лукашенко.
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Новости Пакистана. В Пакистане отмечают День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 73 года назад страна обрела суверенитет. Обычно...
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