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В школах продлили сроки приема документов

14.08.2020 13:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В школах продлили сроки приема документов

В минских школах продлили сроки приема документов.  

Родители будущих первоклассников могут подать их до 21 августа. Раньше это нужно было сделать до 15 числа. Это не первый случай переноса сроков. Так, из-за пандемии пришлось сдвигать даты вступительной кампании в вузы. 

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В минских школах продлили сроки приема документов.   Родители будущих первоклассников могут подать их до 21 августа. Раньше это нужно было сделать до 15 числа. Это не...
 
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