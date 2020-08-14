В школах продлили сроки приема документов

Источник материала: ОНТ

В минских школах продлили сроки приема документов.

Родители будущих первоклассников могут подать их до 21 августа. Раньше это нужно было сделать до 15 числа. Это не первый случай переноса сроков. Так, из-за пандемии пришлось сдвигать даты вступительной кампании в вузы.

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