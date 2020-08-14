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Митрополит Павел: давайте сделаем все возможное, чтобы мир воцарился на белорусской земле
Источник материала: ОНТ
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал белорусов к сдержанности и мудрости. Об этом
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Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал белорусов к сдержанности и мудрости. Об этом сообщает БЕЛТА. Подписывайтесь на нас...
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