Источник материала: Новости Волковыска

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская готовит официальное заявление. Согласно ему, она объявит себя победительницей президентских выборов.

О подготовке заявления Тихановськой сказала ее пресс-секретарь Анна Красулина в комментарии Rzeczpospolita .

"Сейчас готовится соответствующее заявление. Мы ожидаем, что Запад примет выбор народа Беларуси и признает победу Тихановской", – сказала Красулина.

Когда появится это заявление и в какой форме она будет – спикер Тихановской не сообщила. Не обнародовала она и других интересных деталей.

Позиция штаба Тихановской относительно выборов

Официально Светлану Тихановскую поддержали 10,12%, а действующего президента Лукашенко – 80,01%. Правда, штаб политика не признает такие результаты и заявляет, что они были сфальсифицированными.

По их словам, наоборот большинство поддержали именно Тихановскую: на некоторых участках за нее проголосовали 80-90% избирателей.

В то же время штаб политика объявил о создании Координационного совета для обеспечения трансфера власти. Туда, по замыслу политика, должны войти трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества.

Цель этого совета – обеспечить нормальную жизнедеятельность государства в переходный период, чтобы не было хаоса и беспредела.