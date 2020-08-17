Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская готовит официальное заявление. Согласно ему, она объявит себя победительницей президентских выборов.
О подготовке заявления Тихановськой сказала ее пресс-секретарь Анна Красулина в комментарии
"Сейчас готовится соответствующее заявление. Мы ожидаем, что Запад примет выбор народа Беларуси и признает победу Тихановской", – сказала Красулина.
Когда появится это заявление и в какой форме она будет – спикер Тихановской не сообщила. Не обнародовала она и других интересных деталей.
Позиция штаба Тихановской относительно выборов
Официально Светлану Тихановскую поддержали 10,12%, а действующего президента Лукашенко – 80,01%. Правда, штаб политика не признает такие результаты и заявляет, что они были сфальсифицированными.
По их словам, наоборот большинство поддержали именно Тихановскую: на некоторых участках за нее проголосовали 80-90% избирателей.
В то же время штаб политика объявил о
Цель этого совета – обеспечить нормальную жизнедеятельность государства в переходный период, чтобы не было хаоса и беспредела.
Напомним, в воскресенье, 16 августа, состоялся