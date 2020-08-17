﻿ Кому-то захотелось повоевать с НАТО? К границе с Литвой стягивают танки, ракетные войска, десантную бригаду. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кому-то захотелось повоевать с НАТО? К границе с Литвой стягивают танки, ракетные войска, десантную бригаду

17.08.2020 11:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Беларуси с 17 по 20 августа выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство на участок местности вблизи Островца (вблизи БелАЭС), сообщило Минобороны страны.

"С 17 по 20 августа в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны "Гожский" и "Неман". 

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам", - говорится в сообщении Миноброны.

В сообщении также отмечается, что "подразделения 147, 1146 и 740 зенитных ракетных полков выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках охраны Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве".

Кроме того, "в рамках батальонного тактического учения личный состав 103 воздушно-десантной бригады (базируется в Витебске – ИФ) выдвинется на полигон "Гожский", где совместно с органами пограничной службы отработает вопросы усиления участков Государственной границы", проинформировали в министерстве.

Миноброны также анонсировало танковые учения вблизи границы с Литвой. "Также в этот период на "Обуз-Лесновском" и "Гожском" полигонах пройдут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами 6 и 11 отдельных механизированных бригад", - говорится в сообщении.

"В настоящее время войска занимают районы по учению на полигонах и участках местности, завершают их фортификационное оборудование и находятся в готовности к выполнению учебно-боевых задач", - отмечается в распространенном заявлении.


Как сообщалось, накануне Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно.

"То, что происходит на этих территориях (на Западе - ИФ), спокойно наблюдать за этим мы не можем. Наших военных также беспокоит эта проблема. Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе, воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно", - заявил Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь 1" в субботу.
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Беларуси с 17 по 20 августа выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство на участок местности...
 
Новости дня
Новости разные
 
Второй экипаж тысячников определился в ОАО «Володарский»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.08.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика