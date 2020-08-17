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Президент Франции призвал ЕС поддержать мирные протесты в Беларуси

17.08.2020 13:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейский Союз должен поддержать мирные протесты в Беларуси после президентских выборов в стране.



Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Европейский Союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно выступают за уважение своих прав, свободы и суверенитета», - подчеркнул он.

На сайте Кремля сообщалось, что 12 августа в ходе телефонного разговора лидеры Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси. Детали разговора не приводились.
 
 
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Европейский Союз должен поддержать мирные протесты в Беларуси после президентских выборов в стране.
 
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