Президент Франции призвал ЕС поддержать мирные протесты в Беларуси









Укринформ со ссылкой на Reuters. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передаетсо ссылкой на Reuters.





«Европейский Союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно выступают за уважение своих прав, свободы и суверенитета», - подчеркнул он.





На сайте Кремля сообщалось, что 12 августа в ходе телефонного разговора лидеры Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси. Детали разговора не приводились.