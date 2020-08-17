МЗКТ, Нафтан, Беларуськалий, БМЗ: слово берут рабочие. Прямой эфир

Источник материала: Партизан

Сегодня в Беларуси день, когда слово берут рабочие. Кто-то уже объявил о забастовке, кто-то уже бастует, кто-то еще митингует, кого-то уже запугивают. Лукашенко не понравилось, как его приняли на МЗКТ, и он приехал на МАЗ.