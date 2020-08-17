|
МЗКТ, Нафтан, Беларуськалий, БМЗ: слово берут рабочие. Прямой эфир
Источник материала: Партизан
Сегодня в Беларуси день, когда слово берут рабочие. Кто-то уже объявил о забастовке, кто-то уже бастует, кто-то еще митингует, кого-то уже запугивают. Лукашенко не понравилось, как его приняли на МЗКТ, и он приехал на МАЗ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Беларуси день, когда слово берут рабочие. Кто-то уже объявил о забастовке, кто-то уже бастует, кто-то еще митингует, кого-то уже запугивают. Лукашенко не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)