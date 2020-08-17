Белорусские волейболисты: «Мы не можем выходить защищать честь страны, в которой творится такой беспредел»





Они написали письмо с требованиями, под ним подписались четыре игрока.













Как пояснил нам Артур Удрис, они направили это же письмо с требованиями в Федерацию волейбола Беларуси:





— На данный момент письмо проигнорировали и с нами никто из федерации или тренеров не связывался.





Мы понимаем риски и понимаем, что если власть сохранится, в сборную мы больше не попадем. Несмотря на это, мы просто не можем сидеть и молчать.





Он также заявил, что их позицию поддерживают не все игроки сборной.





По словам Артура, бойкот продлится вплоть до выполнения этих требований:





— Мы не можем совершать сделку с совестью и выходить защищать честь страны, в которой творится такой беспредел.