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Власти создали концлагери на базе ЛТП? Задержfнных содержат не только на Окрестина и в Жодино!

17.08.2020 14:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все больше информации поступает о создании концлагерей на базе ЛТП.

Власти создали концлагери на базе ЛТП? Задержfнных содержат не только на Окрестина и в Жодино!
@nashaniva публикует сообщение от одного из своих читателей

"Вчера встречался с одним из освобожденных. Александр Туманов. Человек из управления "Молодечненские электросети". Его привезли волонтеры из Слуцка. Говорит, там на базе местного ЛТП создан настоящий концентрационный лагерь с вышками, колючей проволокой и охраной с оружием".

Тем временем МВД заявляет, что почти все задержанные уже отпущены. И, кстати, в этом сообщении есть подтверждение того, что в слуцком ЛТП держали задержанных во время протестов

"По состоянию на 14:00 в изоляторах временного содержания территориальных ОВД страны остаются 122 человека. Работа по освобождению продолжается, сведения обновляются постоянно.

Содержащиеся на участке ИВС в Жодино граждане были переведены в ЦИП ГУВД Мингорисполкома и по состоянию на 8:00 отпущены. 

В настоящее время в ЦИП ГУВД находятся 6 граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия. Информация об указанных лицах размещена при входе в здание центра. 

Сотрудниками учреждений проводится опись оставленного задержанными имущества. Получить свои вещи граждане, в том числе содержавшиеся на участках ИВС в Жодино (тюрьма №8) и Слуцке (ЛТП №3), могут в ЦИП ГУВД Мингорисполкома", - говорится в заявлении МВД.

Однако по данным правозащитников на данный момент около 100 человек считаются пропавшими без вести
 
 
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Все больше информации поступает о создании концлагерей на базе ЛТП.
 
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