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В Европарламенте объявили Лукашенко персоной нон грата и признали победу Светланы Тихановской
Источник материала: Партизан
Лидеры ведущих партий Европейского парламента не признают выборы в Беларуси и заявляют, что отныне Александра Лукашенко, который находился на посту президента 5 сроков подряд, стал в ЕС персоной нон грата.
Как сообщает
"Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском Союзе.
Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей", – отмечается в заявлении.
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Лидеры ведущих партий Европейского парламента не признают выборы в Беларуси и заявляют, что отныне Александра Лукашенко, который находился на посту президента 5...
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