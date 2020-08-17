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В Европарламенте объявили Лукашенко персоной нон грата и признали победу Светланы Тихановской

17.08.2020 15:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидеры ведущих партий Европейского парламента не признают выборы в Беларуси и заявляют, что отныне Александра Лукашенко, который находился на посту президента 5 сроков подряд, стал в ЕС персоной нон грата.

В Европарламенте объявили Лукашенко персоной нон грата и признали победу Светланы Тихановской
Как сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление депутатов Европарламента, они призвали провести новые выборы.

"Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском Союзе. 

Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей", – отмечается в заявлении.
 
 
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Лидеры ведущих партий Европейского парламента не признают выборы в Беларуси и заявляют, что отныне Александра Лукашенко, который находился на посту президента 5...
 
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