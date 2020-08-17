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Белорусская калийная компания пообещала партнерам выполнить договоренности
17.08.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Фото: slok.by
ОАО «Белорусская калийная компания» пообещал партнерам выполнить договоренности. Открытое письмо от лица коллектива опубликовано на
«Внимание всего мира сегодня приковано к нашей стране. В полной мере осознавая важность наших обязательств перед вами и высокую степень ответственности, мы обращаемся к вам с просьбой о понимании. Мы приложим все усилия для выполнения своих договоренностей и открыты для своих партнеров, оставаясь на связи 24\7. Мы надеемся на скорое разрешение ситуации, и просим вас вместе с нами помолиться о мире и процветании Республики Беларусь», - говорится в сообщении.
Slutsk-Gorod.by
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ОАО «Белорусская калийная компания» пообещал партнерам выполнить договоренности. Открытое письмо от лица коллектива опубликовано на сайте компании.
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