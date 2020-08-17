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Митинг прошел у здания телеканалов ОНТ и СТВ

17.08.2020 16:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Митинг прошел у здания телеканалов ОНТ и СТВ

Сегодня у здания телеканалов ОНТ и СТВ прошла акция. Люди выстроились на площадке у главного входа в телецентр по улице Коммунистической. 

Собравшиеся (среди которых были несколько бывших и действующих сотрудников телецентра) вышли с призывами о забастовке. Звучали и другие лозунги, в том числе политические. Происходящему никто не препятствовал. К зданию телеканалов прибыли и представители штабов бывших кандидатов в президенты. Митинг продлился несколько часов, после чего большая часть людей разошлась, остались лишь некоторые активисты.

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Сегодня у здания телеканалов ОНТ и СТВ прошла акция. Люди выстроились на площадке у главного входа в телецентр по улице Коммунистической.  Собравшиеся (среди...
 
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