Митинг прошел у здания телеканалов ОНТ и СТВ

Источник материала: ОНТ

Сегодня у здания телеканалов ОНТ и СТВ прошла акция. Люди выстроились на площадке у главного входа в телецентр по улице Коммунистической.

Собравшиеся (среди которых были несколько бывших и действующих сотрудников телецентра) вышли с призывами о забастовке. Звучали и другие лозунги, в том числе политические. Происходящему никто не препятствовал. К зданию телеканалов прибыли и представители штабов бывших кандидатов в президенты. Митинг продлился несколько часов, после чего большая часть людей разошлась, остались лишь некоторые активисты.

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