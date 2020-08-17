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Поезд врезался в грузовик на севере Германии
Источник материала: ОНТ
Серьезная авария произошла на железнодорожном переезде в Хербертингене в Германии. Там столкнулись поезд и грузовик – пострадали по меньшей мере 11 человек,
Инцидент произошел 17 августа. По данным местной полиции, региональный экспресс, который следовал Ульма, врезался в стоявший на рельсах грузовик. Поезд двигался со скоростью примерно 80 км/ч.
Сообщается, что в числе пострадавших оказались водитель грузовика и машинист, а также несколько детей.
На месте аварии работали представители экстренных служб. Пострадавших доставили в больницу.
По предварительным данным, в момент ЧП железнодорожный шлагбаум был открыт. Причины выясняют.
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Серьезная авария произошла на железнодорожном переезде в Хербертингене в Германии. Там столкнулись поезд и грузовик – пострадали по меньшей мере 11...
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