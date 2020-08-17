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Поезд врезался в грузовик на севере Германии

17.08.2020 17:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поезд врезался в грузовик на севере Германии

Серьезная авария произошла на железнодорожном переезде в Хербертингене в Германии. Там столкнулись поезд и грузовик – пострадали по меньшей мере 11 человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Sueddeutsche Zeitung.

Инцидент произошел 17 августа. По данным местной полиции, региональный экспресс, который следовал Ульма, врезался в стоявший на рельсах грузовик. Поезд двигался со скоростью примерно 80 км/ч.

Сообщается, что в числе пострадавших оказались водитель грузовика и машинист, а также несколько детей.

На месте аварии работали представители экстренных служб. Пострадавших доставили в больницу.

По предварительным данным, в момент ЧП железнодорожный шлагбаум был открыт. Причины выясняют.

 

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Серьезная авария произошла на железнодорожном переезде в Хербертингене в Германии. Там столкнулись поезд и грузовик – пострадали по меньшей мере 11...
 
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