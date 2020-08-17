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СК: во время акции протеста в Минске неизвестные захватили грузовик и перекрыли им дорогу

17.08.2020 17:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске группа неустановленных лиц, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладела грузовиком МАЗ, после чего заблокировала им дорогу. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, вечером 10 августа водитель МАЗа выехал из троллейбусного парка к станции метро «Спортивная» для эвакуации неисправного троллейбуса. В автомобиле помимо водителя находились еще двое работников парка. Подъезжая к перекрестку проспекта Пушкина с улицей Притыцкого, мужчины увидели, что проезжая часть перекрыта клумбами и мусорными контейнерами, а также на ней находится много людей. Водитель, пытаясь объехать препятствие, продолжил движение, но был остановлен неизвестными.

— Группа неустановленных лиц, действуя согласованно и скоординировано, с угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладела транспортным средством, которым заблокировала несколько полос движения, — проинформировали в СК.

Одного из мужчин удалось установить и задержать. Им оказался 28-летний житель Минской области. Его признали подозреваемым в угоне грузового автомобиля с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья (ч. 3 ст. 214 УК Беларуси), а также в участии в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК Беларуси). С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению личностей других подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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Группа неустановленных лиц, действуя согласованно и скоординировано, с угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладела транспортным средством.
 
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