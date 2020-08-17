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СК: во время акции протеста в Минске неизвестные захватили грузовик и перекрыли им дорогу
Источник материала: Tut.by
В Минске группа неустановленных лиц, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладела грузовиком МАЗ, после чего заблокировала им дорогу. Об этом
По данным следствия, вечером 10 августа водитель МАЗа выехал из троллейбусного парка к станции метро «Спортивная» для эвакуации неисправного троллейбуса. В автомобиле помимо водителя находились еще двое работников парка. Подъезжая к перекрестку проспекта Пушкина с улицей Притыцкого, мужчины увидели, что проезжая часть перекрыта клумбами и мусорными контейнерами, а также на ней находится много людей. Водитель, пытаясь объехать препятствие, продолжил движение, но был остановлен неизвестными.
— Группа неустановленных лиц, действуя согласованно и скоординировано, с угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладела транспортным средством, которым заблокировала несколько полос движения, — проинформировали в СК.
Одного из мужчин удалось установить и задержать. Им оказался 28-летний житель Минской области. Его признали подозреваемым в угоне грузового автомобиля с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья (ч. 3 ст. 214 УК Беларуси), а также в участии в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК Беларуси). С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению личностей других подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.
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Группа неустановленных лиц, действуя согласованно и скоординировано, с угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладела транспортным средством.
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