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Аграрии собрали более 7 млн тонн зерна
Источник материала: ОНТ
Более семи миллионов тонн зерна собрали белорусские аграрии. Вместе с пшеницей и рожью одновременно идет уборка льна.
В отличие от зерноуборочного комбайна, здесь жатка не 10 метров, а всего полтора. Потому 6 машин за день на Ореховском льнозаводе убирают всего 50-60 гектаров. Последние поля убирают на специальных машинах. Одновременно лён не только теребят, но и собирают семена, чтобы на будущий год обеспечить ими предприятия отрасли. Ну а сама треста останется на поле еще на две недели, чтобы сырьё приобрело ценные качества – гибкость, цвет, крепость и расщеплённость.
Десять погожих дней – и льна на корню под Оршей не останется. Дальше ему необходимо время, чтобы вылежаться. И только к концу сентября Ореховский льнозавод собирается свезти всё сырьё с полей. Заготовленного урожая хватит, чтобы бесперебойно работать в течение года – до следующего урожая.
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Более семи миллионов тонн зерна собрали белорусские аграрии. Вместе с пшеницей и рожью одновременно идет уборка льна. В отличие от зерноуборочного комбайна,...
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