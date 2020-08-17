Правозащитники: во время протестов были убиты не менее пяти человек

Такие сведения приводятся в докладе просветительско-социального общественного объединения «Звено», который есть в распоряжении БелаПАН.





Свабода. Доклад посвящен нарушению прав участников протестов в Беларуси в период с 7 по 14 августа. Волонтеры "Звена" отыскали в больницах Минска 120 человек и опросили 30 пострадавших, получивших травмы различной степени серьезности, передает радио





Официально власти сообщили только об одном погибшем, в Минске на Пушкинской - Александре Тарайковском.





Александру Вихору, погибшему в Председатель Совета "Звена" Татьяна Гацура-Яворская рассказала БелаПАН, что 25-летнемупогибшему в Гомеле , было отказано в медицинской помощи. По этому поводу, как и в случае гибели Тарайковского, не проводится расследование и отказано в проведении судебно-медицинской экспертизы причин смерти.





У правозащитников есть свидетельства людей, попавших в больницы с переломами ребер, рук, повреждениями глазниц и другими жуткими травмами, при которых требуется неотложная медицинская помощь. Все они утверждают, что медицинская помощь оказывалась через 6-12 часов после получения травмы, а некоторым только после потери сознания.





Правозащитники отметили, что нарушалось право на личную свободу и неприкосновенность. Большинство пострадавших заявляет о своем задержании безо всяких оснований.





Нарушалось также право на свободу от пыток и жестокого обращения. Пострадавшие свидетельствуют, что они не оказывали сопротивления при задержании, однако их жестоко избивали дубинками во время задержания, в автозаке и после прибытия в РУВД Минска.





Правозащитники указывают на непропорциональное и незаконное использование силы. Многие пострадавшие получили ранения и ожоги от светошумовых гранат, при этом они были без оружия и не нападали на представителей власти, говорится в докладе.





Гранаты бросались прямо у людей или в непосредственной близости к людям, и они наносили серьезные ранения.





В докладе также отмечается отсутствие правовых способов защиты. Ни один из потерпевших не мог рассчитывать на защиту адвоката.





Многих жестоко избитых людей отпускали уехать на машине скорой помощи только на условиях подписания протокола, где задержанный соглашался с тем, что он оказывал сопротивление сотрудникам милиции или принимал участие в несанкционированной акции.





Потерпевшие получили угрозы, что в случае заявления о применении к ним незаконной физической силы и пыток они будут привлечены к ответственности по уголовной статье.

Тем временем по уверениям главы Минздрава Караника, в больницах после акций протеста находится 158 человек.



