СК показал, как протестующие захватили МАЗ коммунальщиков в Минске – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о массовых беспорядках в Минске в ночь с 10 на 11 августа. Один из эпизодов касается захвата грузовика МАЗ неизвестными мужчинами.

"По данным следствия, вечером 10 августа водитель грузового автомобиля МАЗ выехал из троллейбусного парка к станции метро "Спортивная" для эвакуации неисправного троллейбуса по поступившей заявке. В автомобиле помимо водителя находились еще двое работников парка. Подъезжая к перекрестку проспекта Пушкина с улицей Притыцкого, мужчины увидели, что проезжая часть перекрыта клумбами и мусорными контейнерами, а также на ней находится много людей. Водитель, пытаясь объехать препятствие, продолжил движение, но был остановлен неизвестными", – рассказали в СК.

Группа мужчин, угрожая предметом, похожим на пистолет, захватила грузовик и перекрыла им дорогу.

Один из захватчиков, 28-летний житель Минской области, задержан. Его признали подозреваемым в угоне грузового автомобиля с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, а также в участии в массовых беспорядках. Мужчина находится под стражей. Остальных его сообщников разыскивают.