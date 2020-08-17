«Сломаемся - все будем на Окрестина». Как прошел митинг возле МЗКТ, где сегодня побывал Лукашенко

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 17 августа, Александр Лукашенко встретился с работниками МЗКТ. Туда он прилетел на вертолете. Однако ждали его там не только работники Минского завода колесных тягачей, но и их коллеги с других предприятий, прибывшие их поддержать. По ощущениям, собралось тысяч 10 человек с МТЗ, МАЗа и других заводов. Побывали на месте событий.





Около 10.00 утра на парковке между торговым центром «Момо» и проходной Минского завода колесных тягачей стояло человек 30. У некоторых были плакаты, бело-красно-белые флажки. У кого-то из колонки громко играло: «Мы не быдло, стадо и трусы, мы живой народ — мы белорусы».

К людям подошел человек в штатском. На нем была кепка и маска. Он попросил выключить музыку и разойтись.

— Прекратите несанкционированное массовое мероприятие и разойдитесь, — обратился он к собравшимся.

— Почему мы не можем здесь стоять? Что мы нарушаем? — поинтересовались у него люди.

— Вы меня даже не слушаете! — сказал мужчина и хотел продолжить, но его перебили.

— Мы вас 26 лет слушаем! Уже конец вашей власти! — чуть на повышенных тонах говорили люди.





Недалеко от главной проходной были замечены микроавтобусы без номеров, люди Сообщали, что видели автозаки.

Народ все прибывал. Вскоре на площадке собралась толпа больше тысячи человек. Некоторые приходили с маленькими детьми. У многих были плакаты с надписями «Мы — 97%», «Лукашенко, уходи!», «Никаких переговоров с убийцей» и другими. Некоторые разговаривали по телефону, рассказывали, что сюда идет 10 тысяч работников с МАЗа и Тракторного завода.

Вдалеке показался вертолет. Собравшиеся громко закричали: «Фуу! Уходи». Стоянка гудела до тех пор, пока вертолет не приземлился где-то на территории завода.





Улетел он через минут 40. Все это время люди скандировали «Уходи!», «Один за всех и все за одного!», «Не забудем! Не простим!» и прочие. Часть собравшихся выстроилась так, чтобы получилось слово «уходи».

— Пусть Лукашенко увидит с вертолета наше послание, раз он слушать не хочет слушать! — говорили люди.

Из-за торгового центра показалась огромная колона людей в заводской форме с бело-красно-белыми флагами. Собравшиеся встречали очень бурно — кричали, хлопали.

Вскоре на площадке появилась Мария Колесникова — глава штаба Виктора Бабарико. Люди хлопали, расступались, давая ей дорогу. У самой проходной МЗКТ она выступила.

— Власть 26 лет не слышит вас. Они убегают, они не хотят слышать ваш голос. Они не хотят ничего знать о ваших проблемах. На вас держится экономика страны. Во всем мире рабочими гордятся. В современной, новой Беларуси мы тоже будем гордиться, — заявила она.

После этих слов толпа зааплодировала.

— Пускай все те люди, которые не хотят вас слышать все эти годы, которые разрушают заводы, производство, превращая это в груду ненужной недвижимости, пускай кто-нибудь из них придет и станет на ваше место и запустит станки. Они этого не могут сделать, а вы можете. Вы профессионалы! — продолжила Мария Колесникова. — Мы гордимся вами, мы знаем, что вы преодолели свой страх. Мы знаем, что вы по одному собирались вместе. Вас становилось все больше и больше. Один завод, второй, потом все предприятия присоединились. Спасибо вам за вашу солидарность, спасибо за то, что вы не боитесь!

— Спасибо! Спасибо! — стала скандировать толпа!

— 26 лет власти нас всех унижают. Но спасибо вам за ваши силы и стойкость. За то, что вы не боитесь, за то, что вы выходите и собираетесь. За то, что вы требуете к себе человеческого отношения, уважения. Мы не народец! Мы — народ! Мы продолжим ненасильственное сопротивление. Мы будем продолжать не соглашаться с этими извинениями и подачками, которые нам делает власть. Мы будем требовать свободы всем задержанным и политзаключенным! — сказала выступающая.

— Выпускай! Свободу! — поддержали ее собравшиеся.

— Весь мир смотрит на нас, — продолжила она. — Весь мир гордится вами! Весь мир знает, что мы не остановимся, что Беларусь будет свободной, независимой страной. Я горжусь, что я могу сейчас быть здесь с вами, поддерживать, а вы поддерживаете нас. Я вас люблю!



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Мы не будем останавливаться. Мы будем долбить, долбить, долбить!

Толпа закричала еще громче:

— Долбить! Долбить! Долбить! Каждый день! Каждый день!

Мария Колесникова предложила выделить по одному лидеру от каждого предприятия для того, чтобы создать совет и начать работу по восстановлению свободной Беларуси.

— Мы будем продолжать поддерживать забастовки и акции протеста. Спасибо вам большое! Вы лучшие! — поблагодарила она присутствующих. — Люди! Объединяйтесь пожалуйста друг с другом, нас большинство. Прямо сейчас мы едем к телевидению, для того, чтобы поддержать наших коллег по сопротивлению.

Она передала слово лидерам коллективов и под аплодисменты покинула собравшихся.

— Мы пришлю сюда поддержать наших коллег! Если мы сломаемся, нас завтра всех не будет. Мы все будем на Окрестина! — сказал один из представителей пришедших сюда предприятий.

Люди еще долго не расходились, размахивали флагами, скандировали «Уходи!», «Свободу!». Они кричали так громко, что было слышно на Партизанском проспекте.