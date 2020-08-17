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Пара помогла мужчине встретиться с семьёй, которую он не видел 20 лет

17.08.2020 17:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Парень и девушка обнаружили мужчину, которому требовалась помощь. И они сделали всё, что могли, даже нашли семью этого человека.

Как сообщает Metro, всё началось с того, что Рэнди Эмманс-Бейлин и её парень Джон Суазо выгуливали собаку. Возвращаясь домой, пара увидела бездомного мужчину.

Пара помогла мужчине встретиться с семьёй, которую он не видел 20 лет
Фото: instagram.com/randiemmansbailyn 

«Почему люди просто стоят и смотрят на меня или смеются надо мной? Я очень образованный человек. Скажи мне «привет». Не игнорируйте меня и не смотрите с таким видом», – сказал этот человек.

Пара помогла мужчине встретиться с семьёй, которую он не видел 20 лет
Фото: instagram.com/randiemmansbailyn 

Рэнди и Джон завели разговор с мужчиной и узнали, что его зовут Франклин. Пара и раньше помогала бездомным, поэтому парень и девушка решили дать мужчине шанс изменить свою жизнь.

Пара помогла мужчине встретиться с семьёй, которую он не видел 20 лет
Фото: instagram.com/randiemmansbailyn 

Пара вручила Франклину рюкзак с едой, водой, одеждой и попросила рассказать свою историю. Среди прочего мужчина объяснил, что потерял связь со своей семьёй около 20 лет назад. По его словам, больше всего на свете он хотел бы вновь встретиться со своими родственниками.

Пара помогла мужчине встретиться с семьёй, которую он не видел 20 лет
Фото: instagram.com/randiemmansbailyn 

Рэнди и Джон начали поиски. Через некоторое время Суазо смог найти телефон одного из членов семьи Франклина. Оказалось, что родственники сами уже 20 лет искали пропавшего мужчину. Они купили ближайший рейс на самолёт и прилетели за ним.

Пара помогла мужчине встретиться с семьёй, которую он не видел 20 лет
Фото: instagram.com/randiemmansbailyn 

Пара была счастлива. Парень и девушка сказали, что теперь они с интересом будут наблюдать за новой главой жизни человека, которому они помогли.

Ранее мы рассказывали другую трогательную историю о воссоединении. Женщина сделала аборт и не знала, что у неё есть дочь.

Однако медсёстры спасли малышку, которая потом выросла и захотела найти свою мать – здесь подробности.  

Люди в материале: Рэнди Эмманс-Бейлин, Джон Суазо, Randi Emmans-Bailyn, John Suazo

 
 
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Парень и девушка обнаружили мужчину, которому требовалась помощь. И они сделали всё, что могли, даже нашли семью этого человека. Как сообщает Metro, всё началось с...
 
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