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Александр Хацкевич: В Украине люди, отдававшие преступные приказы, несли наказание

17.08.2020 18:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Знаменитый футболист и тренер прокомментировал ситуацию в Беларуси.




Бывший наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич, тренирующий сейчас российский «Ротор», поделился мнением о происходящем в Беларуси, пишет «Трибуна».

— Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец. Говорили про «агульную млявасць» белорусов, что ничего не получится, но мы видим, что белорусы — сильный и смелый народ.

Действия — ОМОНа это полный беспредел. Об этом много сказано — и к этому сложно что-то добавить. Они выполняют приказы, но у каждого есть голова на плечах, каждый должен думать о последствиях. Как показали события в Украине, люди, которые отдавали преступные приказы, несли наказание. Поэтому уверен, что все это не останется безнаказанным.

Моих знакомых эта ситуация тоже затронула. У друга забрали 14-летнего внука, которого так же, как и многих ни в чем не повинных белорусов, избивали, — сказал Хацкевич.
 
 
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Знаменитый футболист и тренер прокомментировал ситуацию в Беларуси.
 
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