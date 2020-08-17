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МВД: завершается работа по освобождению задержанных

17.08.2020 17:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

По состоянию на 14:00 17 августа в изоляторах временного содержания территориальных ОВД республики остаются 122 человека, сообщило МВД.

Работа по освобождению продолжается, сведения обновляются постоянно.

Содержащиеся на участке ИВС в Жодино граждане были переведены в ЦИП ГУВД Мингорисполкома и по состоянию на 8:00 отпущены. В настоящее время в ЦИП ГУВД находятся 6 граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия. Информация об указанных лицах размещена при входе в здание центра.

Сотрудниками учреждений проводится опись оставленного задержанными имущества. Получить свои вещи граждане, в том числе содержавшиеся на участках ИВС в Жодино (тюрьма №8) и Слуцке (ЛТП №3), могут в ЦИП ГУВД Мингорисполкома.

«Горячая линия» МВД, созданная для информирования граждан о местонахождении лиц, задержанных за участие в несанкционированных мероприятиях, прекращает работу в 19:00.

Со списком лиц, которые еще находятся под стражей можно ознакомиться здесь.

 
 
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По состоянию на 14:00 17 августа в изоляторах временного содержания территориальных ОВД республики остаются 122 человека, сообщило МВД.
 
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