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Сервис каршеринга Anytime возобновил работу

17.08.2020 17:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 8 по 10 августа сервис каршеринга Anytime изменил зоны завершения аренды, запретив оставлять машины в центре города. А потом из-за перебоев с доступом к интернет и вовсе приостановил работу. Но с 16 августа сервис работает полноценно.


Сейчас на карте доступны все автомобили для аренды в Минске, Гомеле, Бресте, Жодино и Борисове. В столице сняли все ограничения на завершение аренды в центре города. Приостановку работы компания объяснила постоянными сбоями в работе интернет, которые не позволяли сервису полноценно функционировать.

Две другие службы каршеринга — Hello и «Везуха» — в период проблем с доступом к интернет работу не прекращали. 

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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После небольшого перерыва, связанного со сбоями в работе интернеат, сервис каршеринга Anytime снова предоставляет автомобили.
 
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