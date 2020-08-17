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Сервис каршеринга Anytime возобновил работу
Источник материала: Tut.by
С 8 по 10 августа сервис каршеринга Anytime
Сейчас на карте доступны все автомобили для аренды в Минске, Гомеле, Бресте, Жодино и Борисове. В столице сняли все ограничения на завершение аренды в центре города. Приостановку работы компания объяснила постоянными сбоями в работе интернет, которые не позволяли сервису полноценно функционировать.
Две другие службы каршеринга — Hello и «Везуха» — в период проблем с доступом к интернет работу не прекращали.
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После небольшого перерыва, связанного со сбоями в работе интернеат, сервис каршеринга Anytime снова предоставляет автомобили.
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