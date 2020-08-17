Сервис каршеринга Anytime возобновил работу

Источник материала: Tut.by

С 8 по 10 августа сервис каршеринга Anytime изменил зоны завершения аренды , запретив оставлять машины в центре города. А потом из-за перебоев с доступом к интернет и вовсе приостановил работу . Но с 16 августа сервис работает полноценно.





Сейчас на карте доступны все автомобили для аренды в Минске, Гомеле, Бресте, Жодино и Борисове. В столице сняли все ограничения на завершение аренды в центре города. Приостановку работы компания объяснила постоянными сбоями в работе интернет, которые не позволяли сервису полноценно функционировать.

Две другие службы каршеринга — Hello и «Везуха» — в период проблем с доступом к интернет работу не прекращали.