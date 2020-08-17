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Лукашенко обещает выборы, но только после принятия новой конституции

17.08.2020 18:44 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: president.gov.by

— Будет так, мужики, нам надо принять новую Конституцию, что мы хотим. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что прежнюю Конституцию принимали на референдуме. И по новой Конституции, если вы хотите, провести выборы — и парламента, и президента, и новых органов власти.

 
 
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Выборы пройдут после того, как в стране будет принята новая Конституция. Об этом Александр Лукашенко заявил во время общения с рабочими на МЗКТ. Сюжет был показан в...
 
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