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Опубликован предварительный состав Координационного совета

17.08.2020 18:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова опубликовала предварительный состав Координационного совета для обеспечения трансфера власти в Беларуси. В него вошли известные граждане страны, проявившие себя в различных сферах.

Совет формируется по поручению Светланы Тихановской. Как отметила, Ковалькова к ней и Максиму Знаку обратились уже сотни выдающихся людей, профессионалов. Выбрать было очень сложно, но в итоге был сформирован предварительный состав.

«Основной состав Координационного совета будет сформирован таким образом, чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ. Сейчас обрабатываются заявки тех, кто в эти дни пишет новую страницу белорусской истории, в том числе делегатов наших крупнейших заводов», — написала она.

Всего в списке, опубликованном Ольгой Ковальковой, 34 человек, в том числе Светлана Алексиевич, Юрий Губаревич, Павел Данейко, Максим Знак, Светлана Калинкина, Николай Козлов, Мария Колесникова, Дмитрий Крук, Андрей Курейчик, Евгений Ливянт, Владимир Пугач, Виталий Рымашевский, Александр Центер, Владимир Цеслер, Сергей Чалый, Юлия Чернявская и другие.

Также Ольга Ковалькова пообещала в ближайшее время опубликовать регламент Координационного совета. Первое заседание обещают провести в ближайшие дни.
 
 
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Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова опубликовала предварительный состав Координационного совета для обеспечения трансфера власти в Беларуси....
 
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