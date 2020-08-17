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Что будут с курсами валют во второй половине августа?

17.08.2020 20:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прогноз по валютам: на сколько может подорожать доллар?

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В конце минувшей недели, в пятницу 14 августа, белорусский рубль укрепился к доллару и евро. Что будут с курсами валют во второй половине августа? Об этом рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии Myfin.by.

– На внешних рынках за прошедшую неделю соотношение евро и доллара изменилось не сильно, курс пары евро/доллар снизился с 1,1830 до 1,1810, или на 0,2%.
Более заметной была тенденция по укреплению российского рубля. Доллар подешевел с 73,6 российского рубля до 73,1, или на 0,7%.

Евро снизился с 87,1 до 86,4 российского рубля, или на 0,9%.

К белорусскому рублю подорожали сразу три иностранные валюты.

Доллар вырос на 0,33%, евро подорожал на 0,11%, российский рубль вырос на 1,01%.

Что это значит?

В результате стоимость валютной корзины выросла на 0,63%. Это четвертая неделя подряд, как белорусский рубль снижается к корзине. Кстати говоря, в пятницу, курс евро обновил очередной исторический максимум.

На начавшейся неделе

евро сильно не изменится и останется вблизи 2,90 белорусского рубля;
доллар незначительно подорожает - до 2,46 белорусского рубля;
а российский рубль может вырасти более заметно - до 3,39 белорусского рубля за 100 российских.
Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Прогноз по валютам: на сколько может подорожать доллар?
 
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