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Минкультуры уволил Павла Латушко с должности директора Купаловского театра

17.08.2020 20:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

После публичных осуждений акций насилия в отношении мирных граждан и озвученного требования об отставке министра внутренних дел Юрия Караева, Министерство культуры приняло решение уволить Павла Латушко с должности Купаловского театра.

О намерении уволить Павла Латушко стало известно еще накануне 14 августа, когда его вызвали в министру культуры. Однако даже после этого, директор Купаловского театра не отступил, а пришел на площадь Независимости и открыто высказал свою позицию относительно происходящих в стране событий. Причем, позиция эта была не эмоциональная, а более чем взвешенная и спокойная.

Коллектив Купаловского театра намерен защищать своего директора. Как заявил главный режиссер Николай Пинигин, и коллектив был с ним единогласен, они будут защищать всех, как директора, так и простую уборщицу.

Стоит отметить, что Павел Латушко довольно известен в Беларуси и пользуется заслуженным авторитетом не только среди купаловцев, но и в МИД, и в Минкультуры, и на международном поле.

Свою карьеру Павел Латушко начинал атташе отдела международного публичного права и правовых проблем многостороннего сотрудничества договорно-правового управления МИД, потом был вице-консулом и консулом генерального консульства Беларуси в Белостоке, затем довольно успешно поработал пресс-секретарем МИД.

С 2002 по 2008 годы Павел Латушко был послом Беларуси в Польше, с 2009 по 2012 годы – министром культуры, с 2012 по 2019 - послом во Франции.

В 2019 году Павел Латушко был назначен директором Купаловского театра.

Уже сейчас многие говорят, что Павел Латушко мог бы стать просто идеальным кандидатом в президенты на новых выборах, так как олицетворяет собой настоящего белоруса – спокойного, образованного и толерантного, не стремящегося к власти ради власти и не желающего ее узурпировать.  

 
 
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После публичных осуждений акций насилия в отношении мирных граждан и озвученного требования об отставке министра внутренних дел Юрия Караева, Министерство...
 
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