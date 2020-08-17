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Координационный совет по трансферу власти в Беларуси: кто в него вошел?

17.08.2020 20:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Озвучен предварительный состав координационного совета по трансферу власти в Беларуси, создание которого анонсировала оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Координационный совет по трансферу власти в Беларуси: кто в него вошел?
Фото "Белорусский партизан"
Озвучен предварительный состав координационного совета по трансферу власти в Беларуси создание которого анонсировала оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская. Список опубликовала в Facebook доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

"Спасибо всем, кто уже направил и собирается направить заявку в Координационный совет. К нам уже обратились сотни выдающихся людей, профессионалов, настоящих беларусов.
Выбрать из достойных кандидатов очень сложно, поэтому все, кто высказал желание работать, смогут принять участие в работе расширенного состава совета, его рабочих и экспертных групп. Основной состав Координационного совета будет сформирован таким образом, чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ. Сейчас обрабатываются заявки тех, кто в эти дни пишет новую страницу белорусской истории, в том числе делегатов наших крупнейших заводов.
На текущий момент после состоявшегося коллегиального обсуждения мы можем с благодарностью подтвердить включение в состав Координационного совета следующих беларусов (в алфавитном порядке):

Светлана Алексиевич – Нобелевский лауреат по литературе
Людмила Антоновская  – председатель ассоциации "Инновационное приборостроение"
Павел Белоус – основатель и владелец Symbal.by
Алесь Беляцкий – правозащитник, председатель правозащитного центра «Вясна»
Андрей Витушко – детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук.
Лилия Власова – международный медиатор, юрист
Виталий Волянюк – директор Probusiness
Алана Гебремариам – активистка Молодежного Блока
Юрий Губаревич – политик, председатель движения «За Свободу»
Павел Данейко – управляющий Группы компаний ИПМ,
Александр Добровольский – политик, член Политсовета ОГП
Алесь Дуко – администрация парка "Великий Камень"
Владимир Дунаев – профессор, эксперт Общественного Болонского комитета
Андрей Егоров – политолог, директор Центра европейской трансформации
Максим Знак – юрист
Светлана Калинкина – журналист
Ольга Ковалькова – доверенное лицо Светланы Тихановская 
Николай Козлов – доверенное лицо Светланы Тихановской 
Мария Колесникова координатор штаба Виктора Бабарико
Дмитрий Крук –экономист
Игорь Кабушков – представитель студенческого сообщества
Андрей Курейчик – киносценарист, драматург, режиссёр, публицист
Евгений Ливянт – педагог, руководитель репетиторского центра "100 баллов"
Сергей Макейков – делегат БМЗ
Татьяна Маринич – основатель группы компаний BELBIZ
Владимир Пугач – J-MORS, музыкант, юрист
Виталий Рымашевский – сопредседатель БХД
Анна Северинец – учитель, писатель, литературовед
Андрей Стрижак – активист кампании BY-COVID
Юрий Хващевацкий – кинорежиссер
Александр Центер – Глава группы компаний «А-100»
Владимир Цеслер – художник
Сергей Чалый – независимый аналитик, экономист
Юлия Чернявская  – культуролог, профессор
Алексей Щурко – бизнесмен GURTAM
 
 
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