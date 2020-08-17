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Александр Лукашенко: «Мы с Путиным, переговаривая, одного мнения, что всё там, заварушка эта – не напрасно»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но если сложится мгновение и момент, что дальше терпеть не нужно... Мы же видим, что лязгают гусеницами там, это вы не видите. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия. Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они для нас безразличны? Да нет, мы с Путиным, переговаривая, одного мнения, что все там, заварушка эта – не напрасно.
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Александр Лукашенко: «Мы с Путиным, переговаривая, одного мнения, что всё там, заварушка эта – не напрасно»
Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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