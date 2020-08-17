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Александр Лукашенко: «Мы с Путиным, переговаривая, одного мнения, что всё там, заварушка эта – не напрасно»

17.08.2020 20:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы с Путиным, переговаривая, одного мнения, что всё там, заварушка эта – не напрасно»

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
МЗКТ – это бренд Беларуси. Лицо нашей «оборонки». А вот лицо тех, кто вывел людей на улицы, заретушировано Telegram-каналами и социальными сетями. Об этом Президент говорил с журналистами. Кто, как не мы, испытали на себе последствия новых призывов. Демократия – это разные мнения. Но за нашу государственную позицию нас и критикуют.

Александр Лукашенко: «Мы с Путиным, переговаривая, одного мнения, что всё там, заварушка эта – не напрасно»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Они людей отравили соцсетями, и у некоторых сложилось мнение: всё, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете – власть не падет. А с ними мы разберемся. Просто где-то надо потерпеть.

Но если сложится мгновение и момент, что дальше терпеть не нужно... Мы же видим, что лязгают гусеницами там, это вы не видите. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия. Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они для нас безразличны? Да нет, мы с Путиным, переговаривая, одного мнения, что все там, заварушка эта – не напрасно.

Александр Лукашенко: «Мы с Путиным, переговаривая, одного мнения, что всё там, заварушка эта – не напрасно»

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Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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