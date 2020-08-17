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Золотой дубль кировчан!

17.08.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Вслед за золотыми медалями чемпионата страны по пляжному футболу «СДЮШОР» (Кировск) завоевала Кубок Беларуси – во второй раз подряд!

Золотой дубль кировчан!

Теперь в отношении пляжнофутбольной команды из нашего родного города можно смело сказать: это был суперсезон! Лучший в истории! Буквально недавно игроки из Кировска впервые примерили золотые медали чемпионата страны, а в минувшие выходные добавили к ним и Кубок Беларуси. Причем отстояли свой титул, который был добыт в минувшем году, и почетный трофей, который на протяжении года хранился в коллекции наград команды, вернулся снова на то же место. «СДЮШОР», лихо отыграв практически все свои матчи, добыла два главных национальных титула из трех. Единственное, пожалуй, что немного «смазало» сезон, – поражение на старте «Гроднооблспорту» в борьбе за Суперкубок. Но это был приз по итогам прошлого года. А позднее кировчане с лихвой отыгрались, оставив гродненцев на вторых ролях. Впрочем, в следующем году им предоставится возможность взять реванш и в Суперкубке, ибо встреча за трофей будет именно с «пляжниками» с берегов Немана. Будет возможность также «пошуметь» и на евро­пейской арене, поскольку «СДЮШОР» завоевала право выступить в пляжнофутбольной европейской Лиге чемпионов. Но это все впереди. А пока вспомним события минувших выходных.
Для участия в кубковом турнире, который проходил в Щучине, подали заявки 10 команд: кроме шести участников чемпионата, изъявили желание участвовать минские команды «Территория футбола» и «B-Club», а также сборная Витебской области и команда Гродненского мясокомбината. Именно между собой они выясняли, кто составит компанию командам из чемпионата. Ими стали «Территория футбола», которая одолела витеблян 8:7, и гродненцы, получив техническую победу, поскольку их минские соперники не прибыли на турнир.
Кстати, повезло в четвертьфинале и нашим СДЮШОРов­цам: не смогли приехать и их соперники из кобринского «Полесья»: таким образом, кировчане с техническим счетом 5:0 автоматически прошли в полуфинал. В других парах «Щучин» переиграл «Мясокомбинат» 10:2, «Гроднооблспорт» был сильнее «Территории футбола» 5:3, а «Брест» победил «М-Сити» из Мозыря 6:4.
И вновь кировчанам достались те же соперники, что и в Суперфинале чемпионата. В 1/2 финала играли со Щучином. Следует отметить, что «СДЮШОР» в этот раз удалось собрать практически сильнейший свой состав, более того, кировчане укрепились несколькими игроками из московского ЦСКА и самарского «Динамо» – легионерами-россиянами и игроками, привлекающимися под знамена сборной Беларуси, которые играют за российские команды. Начали команды довольно осторожно, с большой долей прагматичности: уж слишком могла высоко стоить цена ошибок, поскольку матч был один, и только победитель мог рассчитывать на финал. Неудивительно, что первые два мяча, забитые спортшколовцами, были проведены после выполнения стандартов: со штрафных ударов дважды отличился Антон Калошин, который хорошо знаком с белорусским чемпионатом. Еще два гола Кировск добавил во втором периоде благодаря точным ударам Евгения Новикова и все того же Калошина. В заключительном отрезке поединка «СДЮШОР» поймала кураж, и ее было уже не остановить. Еще четырежды мяч влетал в ворота хозяев, причем было даже такое, что три гола забивались в течение одной минуты. Покер оформил Антон Калошин, по разу отличились Вадим Бокач, еще один игрок сборной Беларуси Иван Константинов, а также молодой, но очень перспективный Иван Войтович. Только под занавес матча щучинцы провели два гола престижа. Окончательный счет – 8:2.
Ну, а в финале нам снова достался «Гроднооблспорт» – наш извечный главный соперник в нынешнем сезоне. Гродненцы с огромным трудом во втором полуфинале в овертайме одолели «Брест» – 3:2. К их чести следует отметить, что приехали на турнир они далеко не сильнейшим составом, но, тем не менее, как всегда, представляли довольно грозную силу. Хотя у кировчан на этот счет было иное мнение, тем более, с куда более мощной скамейкой игроков.
Первый период оказался богатым на голы – зрители за 12 минут увидели 6 взятий ворот. И первой оказалась, кстати, кировская «рамка». Правда долго отыгрываться не пришлось: капитана кировчан Антона Акулича неаккуратно снесли в штрафной гродненцы, и сам потерпевший мощным ударом «сорвал паутину» в верхнем углу их ворот. Затем СДЮШОРовцы забили еще трижды: Вадим Бокач метко и сильно «выстрелил» со штрафного, еще дважды красиво забил российский легионер Михаил Семенов. Гродненцы ответили вторым своим голом, и, как потом оказалось, он был и последним в ворота кировчан. А те, в свою очередь, полностью завладели инициативой и контролировали весь ход игры. Комбинации выдавались просто на загляденье, как и голы, которыми они завершались. Таковых было еще 5. Авторами проведенных мячей стали Евгений Новиков (дважды), Антон Калошин, Артемий Дрозд и Егор Гордецкий. Итоговый счет 9:2 полностью отражает положение дел и расклад сил на песочной площадке.
Итак, золотистый кубок снова засверкал над головами команды из Кировска на церемонии награждения. Получили и индивидуальные призы некоторые представители «СДЮШОР»: лучшим вратарем турнира был признан Владимир Устинович, который только четырежды позволил мячу пересечь линию ворот, лучшим бомбардиром стал Антон Калошин, который отличился 5 раз. Ну, и 17 голов в двух матчах – показатель более чем солидный…
С красивой победой, Кировск! Так держать, и планку удержать – ведь удержать результат бывает гораздо сложней, чем его добиться: против тебя все настраиваются как против самого лучшего!..
Подготовил
Александр ХОХЛОВ.

 
Теги: Брест
 
 
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Вслед за золотыми медалями чемпионата страны по пляжному футболу «СДЮШОР» (Кировск) завоевала Кубок Беларуси – во второй раз подряд! Теперь в отношении...
 
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