Окрестина: «Поражен, насколько белорусы отзывчивые»

Минчане создали волонтерский лагерь в сквере возле ИВС и ЦИП в 1-м пер. Окрестина.





Десятки людей оказывают помощь тем, кого выпускают из мест лишения свободы после задержания во время акций протеста, а также родственникам, которые сутками ждут своих близких.





В сквере стоят палатки, где работают адвокаты, медики — хирург, терапевт, кардиолог, медсестры. Организована полевая кухня, куда люди постоянно привозят продукты, горячие обеды, волонтеры делают бутерброды, супы, заваривают чай и угощают всех желающих. Неподалеку сидят за столиком психологи, водители, готовые в любой момент оказать помощь, также замечаю столик с многочисленными розетками и подзарядными устройствами. Расхаживают по скверу и священнослужители. На деревьях – объявления о том, у кого можно остановиться на ночь, принять душ. Есть и информационный центр, где людям помогают сориентироваться.













— Я уже несколько дней здесь. Сопровождаю ребят, которых выпускают, в лагерь, чтобы им сперва оказали медицинскую помощь, потом юридическую, психологическую, чтобы они покушали, помогаю связаться с родственниками. Люди выходят в растерянности, в состоянии стресса и шока, многие без телефонов… Приходиться искать контакты близких через соцсети, связываться с ними, — рассказывает соцработник Ольга, которая не может оставаться в стороне от чужой беды. — Давно сотрудничаю со спасательным отрядом «Ангел», поэтому приехала сюда, как только предложили. У меня трое детей, но я не смогла оставаться в стороне, хотя первые дни боялась даже выходить на улицу.













Девушка, представившаяся Синицей, помогает врачам оказывать первую медпомощь.





— Я работаю в тренажерном зале и обладаю необходимыми знаниями и навыками. Промываю раны, перевязываю их, даю лекарства, — говорит она. – Также хожу к людям, которые ждут своих близких. На солнцепеке многим становится плохо, меряем давление, успокаиваем, даем воду. Дежурим посменно. Здесь собрались неравнодушные люди. Врачи вообще герои. Они после суток без сна могут приехать, чтобы хоть немного тут подежурить. Мы стараемся здесь быть позитивными, держаться эмоционально, а домой приезжаешь — слезы ручьем, заснуть не можешь, потому что перед глазами эти побитые люди. Особенно страшно видеть детей 15-18 лет.





К медблоку подходит парень, чтобы его осмотрели и описали повреждения на теле.





— Скорее всего пришел за вещами — у него шнурки есть. Те, кого выпускают, без шнурков, — отмечает волонтер.





Представители Минской городской и областной коллегий адвокатов консультируют людей, разъясняют им их права и помогают оформить необходимые документы.





— Любой человек, который столкнулся с проблемой, связанной с задержаниями, и считает, что это было необоснованно, если в отношении него применена физическая сила, насилие, может обратиться к нам. Если люди не согласны с постановлениями, которые вынесены в отношении них, разъясняем порядок обжалований. Многие сталкиваются с потерями личного имущества, — описывает круг вопросов адвокат Татьяна.





К волонтерам постоянно подходят другие добровольцы и предлагаю воду, бутерброды, мороженное. Масштаб полевой кухни поражает. Здесь горячие обеды, сладости, фрукты, орехи… Кругом царит атмосфера взаимопомощи и поддержки.





— Хочется, чтобы люди чувствовали себя комфортно и сыто, особенно медики и адвокаты, — говорит 24-летний Влад. Он координирует доставку продуктов, которых, по его словам, привозят больше, чем нужно. Поэтому что-то направляют в столовую для бездомных, детское питание и консервы – в хоспис в Боровлянах, испортившуюся еду – в приемник для животных.





— Поражен, насколько белорусы отзывчивые. Впервые волонтерю. Три дня назад начал помогать. Отработал кладовщиком ночную смену, пришел домой и увидел новости, а также призыв стать волонтером. Написал в чат района – живу на Грушевке… Люди активно откликаются: несут готовую еду, продукты, термосы с чаем. Нашел и машины, чтобы это все привезти сюда. В субботу с 10 утра до полвторого ночи отправил 24 машины, четыре машины с медикаментами направил в больницы, — рассказывает молодой человек. — Думаю, эта ситуация сплотит белорусов. Мне самому помогли добраться домой в ночь с 10 на 11 августа. Пока не нашел их, чтобы лично сказать спасибо. Считаю, надо друг друга поддерживать и быть вместе в это тяжелое время.



