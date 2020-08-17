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Протестующие сахарного завода ждали директора у входа. Запись эфира
17.08.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Днём SlutskGorod
В конце трудового дня коллектив ждала директора предприятия Александра Белого у входа в административное здание. Оказалось, что в это время руководитель проводил другое собрание с частью коллектива завода в актовом зале.
Что было дальше, смотрите в нашем видео.
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Днём SlutskGorod сообщал, что группа сотрудников ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» предупредила о начале забастовки. В случае невыполнения требования работники...
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