Протестующие сахарного завода ждали директора у входа. Запись эфира

Источник материала: Слуцк Город

Днём SlutskGorod сообщал , что группа сотрудников ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» предупредила о начале забастовки. В случае невыполнения требования работники собираются начать забастовку.

В конце трудового дня коллектив ждала директора предприятия Александра Белого у входа в административное здание. Оказалось, что в это время руководитель проводил другое собрание с частью коллектива завода в актовом зале.

Что было дальше, смотрите в нашем видео.